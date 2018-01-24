المجلس القومى للمرأة فى بورسعيد يطلق رسالة للنساء "صوتك لمصر بكرة"





بورسعيد - محمد عزام

أطلق المجلس القومى للمرأة فرع بورسعيد، برئاسة نجلاء ادوار، مقررة الفرع، اليوم بمكتبة حى الضواحى رسالة توعوية للسيدات عن أهمية الإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية القادمة على صورة ندوات توعوية للمرأة بجميع أحياء بورسعيد و بقرى غرب و جنوب المحافظة و هى " صوتك لمصر بكرة " .

ويشمل مضمون الرسالة على : انزلى و شاركى ...سمعى صوتك ..ما تقوليش صوتى موش فارق ..دا صوتك مش لازم يفارق ، كونى ايجابية صوتك ها يفرق فى حياتك و حياة أولادك اللى جاية ، شاركى ... ارسمى طريق لأحلامك .. ما هو صوتك هو مستقبل أيامك ،مستقبل مصر فى ايديكى ،،صوتك مستقبل أولادك ،كملى المشوار ، كونى القدوة لاولادك ... صوتك النهاردا ليكى و بكرة ليهم ، المعركة ما انتهتش ..مصر محتاجلك ، حكاية مصر أنت اللى بتكتبيها ،صوتك كارت أحمر للارهاب .

وأكدت مقررة فرع بورسعيد، أن المحافظة تتميز بكونها اولى المحافظات التى تمت بها تجربة "نقاط الخبز " و نجحنا فيها و ستبدأ فيها منظومة التأمين الصحى الشامل من يوليو القادم ، لذا لنا كل الفخر بمحافظتنا الباسلة .

وأشارت "ادوار" إلى أن المرأة دائما مميزة تقف فى الصفوف الامامية عندما تشعر بالخطر يقترب من الوطن لذا لابد و أن تشارك بصوتها من أجل ابنائها وبلدها الغالية مصر .