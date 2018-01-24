المتهم بسرقة شقق فى مصر القديمة: نفذت أكثر من 4 عمليات سطو





كتب أحمد إسماعيل

اعترف المتهم بسرقة عدد من شقق المواطنين في منطقة مصر القديمة،أمام النيابة أن المضبوطات التي عثر عليها بحوزته حصيلة أكثر من 4 عمليات سطو.

فيما يكثف رجال مباحث القاهرة، من تحرياتهم حول النشاط الإجرامي لعاطل، تخصص في سرقة شقة مواطنين منطقة مصر القديمة، لبيان وجود ضحايا آخرين،جاء ذلك عقب صدور قرار من نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد الطنباري.

أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه أثناء محاولته بيع أجهزة كهربائية لأحد المحال بمصر القديمة، إلا أن صاحب المحل ارتاب فى أمره وأبلغ الشرطة، وتبين أن المضبوطات من متحصلات جرائم سرقة.

تلقى ضابط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من أحد أصحاب محلات بيع الأجهزة الكهربائية مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض (تليفزيون 17 بوصة أسود اللون، ورسيفر ماركة سيتيزن، وسماعة صب، وشعلة غاز) للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وبانتقال رجال المباحث أمكن ضبطه، وتبين أنه "محمد ر م" 42 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها 18 لسنة 2014م الجيزة "آداب"، وبحوزته المضبوطات.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل مسكن مواطن بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وأقر بعدم اكتشافه واقعة السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة هواتف محمولة بأسلوب "المغافلة، الخطف مترجلاً"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وأضافوا بعدم تحريرهم محاضر بالسرقة، وتحرر عن باقى الوقائع المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.