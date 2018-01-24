video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المترو يعلن عودة حركة الخط الثانى بعد سحب القطار المعطل بالدقى

الأربعاء، 24 يناير 2018 02:19 م
المترو يعلن عودة حركة الخط الثانى بعد سحب القطار المعطل بالدقى مترو الانفاق


كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

أعلن أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى، باسم شركة المترو عودة حركة قطارات الخط الثانى لطبيعتها بعد سحب القطار المتعطل بين محطتى الدقى والأوبرا. 

وأضاف المتحدث الرسمى باسم شركة المترو فى بيان صحفى أن العطل استمر 10 دقائق فقط وأن الحركة عادت لطبيعتها ومنتظمة بالخطوط الثلاثة حاليا. 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مترو الانفاق: عودة الحركة لطبيعتها بالخط الثالث بعد عطل استمر 7 دقائق

النائبة سولاف درويش: مد مترو الأنفاق لقليوب يحدث نقلة نوعية بشمال القاهرة

النائب محمد فؤاد: أعطال مترو الأنفاق شبه يومية و"النقل" لا تحرك ساكنا

الخط الثانى للمترو

مترو الانفاق

المترو

محطة مترو الدقى



لا تفوتك
الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة