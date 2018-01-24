المترو يعلن عودة حركة الخط الثانى بعد سحب القطار المعطل بالدقى





كتب رضا حبيشى

أعلن أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى، باسم شركة المترو عودة حركة قطارات الخط الثانى لطبيعتها بعد سحب القطار المتعطل بين محطتى الدقى والأوبرا.