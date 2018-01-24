المترو يعلن عودة حركة الخط الثانى بعد سحب القطار المعطل بالدقى

المترو يعلن عودة حركة الخط الثانى بعد سحب القطار المعطل بالدقىالأربعاء، 24 يناير 2018 02:19 م
مترو الانفاق
كتب رضا حبيشى
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أعلن أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى، باسم شركة المترو عودة حركة قطارات الخط الثانى لطبيعتها بعد سحب القطار المتعطل بين محطتى الدقى والأوبرا.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم شركة المترو فى بيان صحفى أن العطل استمر 10 دقائق فقط وأن الحركة عادت لطبيعتها ومنتظمة بالخطوط الثلاثة حاليا.
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