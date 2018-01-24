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المتحدث باسم الجيش الليبى: تركيا تقف وراء تفجيرات بنغازى الإرهابية

الأربعاء، 24 يناير 2018 09:02 م
المتحدث باسم الجيش الليبى: تركيا تقف وراء تفجيرات بنغازى الإرهابية المسمارى


كتب أحمد جمعة
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اتهم المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى، العميد أحمد المسمارى، تركيا بالوقوف وراء جريمة التفجيرات الإرهابية فى بنغازى لمحاولتها إدخال المتفجرات إلى ليبيا مؤخرا.
 
وأكد المسمارى فى مؤتمر صحفى له مساء اليوم الأربعاء جاهزية الجيش الليبى لإسناد الأجهزة الأمنية فى مدينة بنغازى.
 
وأوضح العميد أحمد المسمارى، أن التفجير الإرهابى الثانى فى السلمانى ببنغازى، أسفر عن سقوط العدد الأكبر من الضحايا، مؤكدًا أن المواطن خط الدفاع الأول عن الأمن وعليه الابتعاد عن مسارح الجريمة ليتسنى لرجال الأمن العمل.
 
وأشار إلى أن ضحايا التفجيرين ليس بينهم شخص من القوات المُسلحة الليبية، لكن بينهم من القوات المساندة، موضحًا أن جهاز مكافحة الإرهاب فى بنغازى ضبط سيارتين محملتين بالمتفجرات قادمة من المنطقة الغربية.

 


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