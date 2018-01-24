المؤبد لسائق قتل زوجته خنقا بسبب تعاطيها الهيروين فى الشرقية





الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار على موسي، وعضوية المستشارين أسامة ربيع ومحمد محجوب، وسكرتارية أحمد رمزى، مساء اليوم، سائق بمدينة القنايات بالسجن المؤبد، لقتله زوجته.

تعود أحداث القضية لسنة 2017، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بالعثور على ربة منزل مقتولة داخل مسكنها بمدينة القنايات.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها المقدم شريف حمادة، مفتش مباحث قسم القنايات، العثور على جثة "س ال ش" 22 سنة ربة منزل، بغرفة نومها مخنوقة، وتبين قيام زوجها "ا ا ش" 27 سنة سائق تروسيكل بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 614 إدارى قسم القنايات.

فيما انتقل إلى محل الواقعة قسم الأدلة الجنائية، بمعرفة كل من الرائد كريم السيد رئيس قسم الأدلة الجنائية بالشرقية، والنقيب أحمد إبراهيم مفتش الأدلة الجنائية بالشرقية، والخبير ياسر فوزى المنير خبير مسرح الجريمة بالأدلة الجنائية، والخبير السيد إبراهيم خبير البصمات، وتبين العثور على الزوجة ملقاة على الأرض مخنوقة بشال.

وتبين من التحريات أن المتهم، تزوج من المجنى عليها بعد قصة حب، وباع ميراثه من أجلها، وأقام معها بشقة بمدينة القنايات، وبعدة فترة من الزواج، تلاحظ تعاطى زوجته الهيروين، وتعدمها الخروج من المنزل مع صديقاتها بدون علمه، فنشبت بينهما الخلافات الزوجية، أكثر من مرة، حتى حدثت بينهما ليلة الحادث، مشادة كلامية، بسبب رغبتها الخروج مع صديقة لها، تطورت المشادة إلى مشاجرة، قام على أثرها الزوج بخنق زوجته، بيده، ثم أحضر شال، وخنقها حتى فارقت الحياة.

وأضافات التحريات، أن المتهم، ترك المنزل هاربا، واتصل بشقيق المجنى عليها، يخبره بأن شقيقته تحاول الانتحار شنقا، ولكن شقيقها لم يهتم بالمكالمة، معتقدا حدوث مشادة بينهما، وسوف تنتهى، ثم عاد الزوج بعد ساعات من ارتكاب الحادث واتصل بأسرة زوجته، وأخبرهم أنها توفت، فذهب شقيقها برفقته بعض أقاربه، وبفتح باب الشقة تبين العثور على الزوجة مخنوقة. وفارقت الحياة.

وتمكن النقيب أحمد أباظة، معاون مباحث القنايات، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي، من ضبط المتهم، وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق،قررت برئاسة محمد علام، مدير النيابة، إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.