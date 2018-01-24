القبض على عاطلان بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة بالمنوفية

القبض على عاطلان بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة بالمنوفيةالأربعاء، 24 يناير 2018 11:03 م
مواد مخدرة - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، من القبض على عاطلان بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة.
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز من القبض على "أم غ" 30 سنة، عاطل، وبحوزته سلاحا أبيض وكمية من الأقراص المخدرة، و " م ع ا " 23 سنة، عاطل، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من نفس العيار .
تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات .
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