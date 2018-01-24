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القبض على ربة منزل محكوم عليها بـ61 سنة حبس بتهمة إكمال بناء

الأربعاء، 24 يناير 2018 08:37 م
القبض على ربة منزل محكوم عليها بـ61 سنة حبس بتهمة إكمال بناء ضبط هارب - أرشيفية


الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكن ضباط تنفيذ أحكام الإسكندرية، بقيادة العميد شريف التلوانى، حملة مكبرة لضبط الهاربين، والخارجين على القانون بمختلف دوائر المحافظة تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير البحث الجنائى

 

 وأسفرت عن ضبط المحكوم عليها فاطمة رع ربة منزل ومقيمة ثالث المنتزه والمطلوبة فى 248 حكم حبس وغرامة بأقسام المنتزه أول وثانى كرموز ومينا البصل وكرموز "إكمال بناء" بإجمالى 61 سنة حبس ومجموع غرامات تقدر بحوالى 20 مليون جنيه آخرهم القضية رقم 5936 لسنة 2014 جنح أول المنتزه إكمال بناء والمحصورة برقم 17615 لسنة 2015 غيابى سنة وكفالة 1000 جنيه بجلسة 28/7/2015.

 

كما تم ضبط المحكوم عليه "ال ا م"  صاحب شركه استيراد وتصدير ومقيم ثانى الرمل والمطلوب فى القضية رقم 35226 لسنه 2016 جنايات أول المنتزه كلى 2521 تزوير غيابى 10 سنوات بجلسة 17/1/2018.


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