video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى تحت تهديد السلاح بالشرقية

الأربعاء، 24 يناير 2018 01:50 م
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى تحت تهديد السلاح بالشرقية اللواء محمد والى مدير إدارة البحث الجنائى بالشرقية


الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، القبض على عاطلان قادا تشكيل عصابى لسرقة المواشى، بدائرة المركز وضبط بحوزتهم 3 رؤوس مواشى، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق معهما.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، برئاسة الرائد نبيل غيث، رئيس المباحث ومعاونيه، وبإشراف المقدم جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط عاطلين بحوزتهما 3 رؤوس مواشى، بناحية عزبة بالقرب من قرية عرب البياضين.

وبالفحص تبين قيام المتهمان بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بناحية المركز، وجار تطوير مناقشاتهما للوقوف على مدى نشاطهما الإجرامى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن المؤبد لـ4 متهمين بقتل شخص لسرقة سيارته فى مركز بلبيس بالشرقية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

عاجل

الشرقية

مديرية امن الشرقية



لا تفوتك
الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة