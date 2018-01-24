القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى تحت تهديد السلاح بالشرقية





الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، القبض على عاطلان قادا تشكيل عصابى لسرقة المواشى، بدائرة المركز وضبط بحوزتهم 3 رؤوس مواشى، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق معهما.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، برئاسة الرائد نبيل غيث، رئيس المباحث ومعاونيه، وبإشراف المقدم جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط عاطلين بحوزتهما 3 رؤوس مواشى، بناحية عزبة بالقرب من قرية عرب البياضين.

وبالفحص تبين قيام المتهمان بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بناحية المركز، وجار تطوير مناقشاتهما للوقوف على مدى نشاطهما الإجرامى.