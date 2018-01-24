video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 06:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القبائل العربية بـ"مستقبل وطن" أسيوط تؤيد ترشيح الرئيس السيسى لولاية ثانية

الأربعاء، 24 يناير 2018 12:00 ص
القبائل العربية بـ"مستقبل وطن" أسيوط تؤيد ترشيح الرئيس السيسى لولاية ثانية أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن


أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق

قال محمد سليمان اللحلاح، أمين الشئون القبائل العربية بحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، إن القبائل العربية بكل أنحاء المحافظة تؤيد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لولاية ثانية.

وأضاف اللحلاح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تحرير أكثر من ألف توكيل لترشح الرئيس السيسى لإيماننا الكامل بقدرته على إدارة البلاد بما يليق بطموحات المواطن المصرى فى كل المحافظات ومن بينهم القبائل العربية التى عرفت فى السيسى الحكمة والحنكة والشرف العسكرى والوطنية.

وأكد اللحلاح أن الحزب بكافة تشكيلاته برئاسة أشرف رشاد تحول لخلية نحل فى كافة الأمانات النوعية للاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة وحشد الناخبين، مشيرا إلى أن أمانة أسيوط برئاسة أحمد نفادى تواصل جهودها بفعالية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرة الانجازات التى تم البدء فيها فى مختلف المشروعات والقطاعات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسيوط خلال لقاء النواب: تطهير الترع والمصارف لوصول المياه لنهاياتها

اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مستقبل وطن

السيسي

القبائل العربية



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة