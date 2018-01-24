القبائل العربية بـ"مستقبل وطن" أسيوط تؤيد ترشيح الرئيس السيسى لولاية ثانية





أسيوط ـ محمود عجمى

قال محمد سليمان اللحلاح، أمين الشئون القبائل العربية بحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، إن القبائل العربية بكل أنحاء المحافظة تؤيد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لولاية ثانية.

وأضاف اللحلاح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تحرير أكثر من ألف توكيل لترشح الرئيس السيسى لإيماننا الكامل بقدرته على إدارة البلاد بما يليق بطموحات المواطن المصرى فى كل المحافظات ومن بينهم القبائل العربية التى عرفت فى السيسى الحكمة والحنكة والشرف العسكرى والوطنية.

وأكد اللحلاح أن الحزب بكافة تشكيلاته برئاسة أشرف رشاد تحول لخلية نحل فى كافة الأمانات النوعية للاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة وحشد الناخبين، مشيرا إلى أن أمانة أسيوط برئاسة أحمد نفادى تواصل جهودها بفعالية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرة الانجازات التى تم البدء فيها فى مختلف المشروعات والقطاعات.