"القاهرة للدواجن": نستعد لإقامة مشروع فى مطروح بقية استثمارية مليار جنيه





كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة القاهرة للدواجن، عن موافقة وزارة الزراعة على تخصيص مساحة 2750 فدانا بمنطقة العلمين بمحافظة مطروح، للشركة بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا لإقامة مشروعات توسع فى نشاط جدود وأمهات الدواجن بتكلفة استثمارية حوالى مليار و50 مليون جنيه، على أن يتم إنهاء الإجراءات القانونية خلال شهرين.

وحققت شركة القاهرة للدواجن، أرباحًا صافية بالقوائم المالية المستقلة بلغت 240.996 مليون جنيه عام 2017 مقابل 259.960 مليون جنيه عام 2016، وأرباحاً بالقوائم المالية المجمعة بلغت 365.604 مليون جنيه مقابل 263.356 مليون جنيه عام 2016.