العراق يبيع 109.5 مليون برميل نفط بإيرادات 6.5 مليار دولار خلال ديسمبر الماضى

العراق يبيع 109.5 مليون برميل نفط بإيرادات 6.5 مليار دولار خلال ديسمبر الماضىالأربعاء، 24 يناير 2018 01:14 م
النفط
كتب أحمد أبو حجر
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بلغت الصادرات العراقية من النفط الخام خلال شهر ديسمبر 2017 نحو 109.5 مليون برميل، بايرادات بلغت نحو 6.5 مليار دولار
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد فى بيان صحفى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (59,354) دولارا.
وبلغ عدد الشركات التي تعاقدت معها شركة النفط العراقية " سومو" ( 38) شركة من جنسيات مختلفة.
يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .
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