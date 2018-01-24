العراق: مقتل قيادى داعشى واثنين من مرافقيه فى قصف جوى

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أعلن رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس ديالى، صادق الحسينى، اليوم الثلاثاء، مقتل قيادى فى تنظيم "داعش" الإرهابى واثنين من مرافقيه فى قصف جوى قرب بحيرة حمرين.

وقال الحسينى، فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن قصفا جويا استهدف مضافة قرب بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة مما أسفر عن مقتل قيادى فى داعش واثنين من مرافقيه وتدمير أنفاق تحت الأرض.



وكانت القوة الجوية العراقية نفذت العديد من الضربات المهمة على أهداف تابعة لتنظيم "داعش" فى ديالى خلال الأشهر الماضية.