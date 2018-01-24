العثور على جثة طفل رضيع بحديقة فى أكتوبر

إسعاف-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور علي جثة طفل رضيع بحديقة مدرسة بأكتوبر، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور علي جثة طفل رضيع بحديقة إحدى المدارس بأكتوبر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة الطفل لا توجد بها إصابات ظاهرية، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
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