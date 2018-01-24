الصناعات الغذائية تعقد دورة تدريبية عن "سلامة الغذاء" فى بنى سويف اليوم

دانة الحديدى

تعقد اليوم الأربعاء غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية دورة تدريبية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بعنوان "سلامة الغذاء وتتبع واستدعاء المنتج الغذائى" بمحافظة بنى سويف.

تستهدف الدورة مديرى الجودة ومديرى المصانع الغذائية وتضم استعراض عدد من الموضوعات الهامة ذات الصلة بدءًا من التعريف بمفاهيم سلامة الغذاء والإجراءات الاشتراطية لها، ووصولاً إلى نظم تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة، بالإضافة إلى نظم التمييز والتتبع والسحب والاستدعاء.

وقد صرح المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن هذه الدورة تأتى ضمن سلسلة من الدورات التى تحرص الغرفة على إقامتها فى العديد الموضوعات الحيوية وذات الصلة للمساهمة فى نشر الوعى فى مختلف المراحل الانتاجية للصناعات الغذائية للنهوض بالقطاع ككل وبالعاملين به على الاخص. وكذلك فى ضوء مساعى الغرفة لمد انتشار خدماتها لتصل الى كافة الاعضاء فى المحافظات المختلفة حيث سيتم تنفيذ عدد 4 ورش عمل فى محافظتى بنى سويف والإسماعيلية.

كما أكد الجزايرلى أن اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الغذائية يوليان اهتماما بالغاً بكافة جوانب تفعيل وتطبيق قانون سلامة الغذاء بعد نجاح مجهوداتهما الحثيثة فى الدفع نحو إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتى تم تشكيل مجلس إدارتها فى شهر يوليو من عام 2017 برئاسة الدكتور حسين منصور وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1433 لسنة 2017، وتتلخص أهداف الهيئة فى الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار فى هذا القطاع، فضلاً عن تقنين أوضاع القطاع الغذائى غير الرسمى لما يمثله من خطورة على صحة المواطنين وذلك من خلال تقديم برامج الدعم الفنى اللازم لدمج تلك المنشآت فى المنظومة الرسمية وبالتالى إحكام الرقابة على كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائى مما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى.