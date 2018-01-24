الصحة: 59 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 138مليون جنيه خلال أسبوع





وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار59 ألف و 76 قراراً للعلاج على نفقة الدولة، فى محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة بلغت 138 مليون و815 ألف جنيه، فى الفترة من 13 إلى 18يناير 2018.

وأوضح الدكتور عماد كاظم مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ، أنه من بين تلك القرارات 17ألف و 886 قرارا لعلاج مرضى فيروس "سي" لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف " كاظم " أن القرارات تضمنت 37ألف و197 قراراً لإجراء عمليات جراحة ،وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وانف واذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 506 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبي على 32 مواطن من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى أنه فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر تم مناظرة عدد 29 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة بالقاهرة وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس.

وأكد " مجاهد" أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تتم مراجعتها إلكترونيا ويعاد إرسالها للمريض بالمستشفى خلال ‪48 ساعة ، موضحاً أنه تم التنبيه على جميع مديري المستشفيات بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.