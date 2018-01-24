السفارة المصرية بمسقط تحتفل بذكرى ثورة 25 يناير.. صور

السفارة المصرية بمسقط تحتفل بذكرى ثورة 25 يناير.. صورالأربعاء، 24 يناير 2018 09:27 م
جانب من الاحتفال
مسقط – محمد سعد
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احتفلت السفارة المصرية فى سلطنة عُمان مساء اليوم، الأربعاء، بذكرى ثورة 25 يناير، حيث أقام السفير محمد غنيم سفير مصر لدى سلطنة عمان حفل استقبال بمقر السفارة المصرية بمسقط بمناسبة هذه الذكرى.
كما قدم السفير محمد غنيم نفسه للجالية كسفير جديد لمصر لدى السلطنة .. واعتبرت فرصة للقاء عائلى ودى مع بعض رموز وشخصيات الجالية فى اطار جو اسرى يجمعهم مع اسرة السفارة .. داخل مقر سفارة مصر .
شارك فى الاحتفالية أعضاء السفارة المصرية بمسقط وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية المقيمة بالسلطنة الذين عاشوا ليلة مصرية اتسمت بروح التلاحم وحب الوطن، واكتسبت مذاقا خاصًا من خلال استعادة أيام الثورة والانتصارات المجيدة.
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