السجن المشدد 5 سنوات لـ5 طلاب إخوان لإحداثهم تلفيات بجامعة الأزهر فرع طنطا

السجن المشدد 5 سنوات لـ5 طلاب إخوان لإحداثهم تلفيات بجامعة الأزهر فرع طنطاالأربعاء، 24 يناير 2018 02:36 م
جنايات طنطا - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد الشناوى، وعضوية المستشارين شريف فؤاد وعبد الحميد هندى، وأمانة سر محمد العنانى، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ5 من طلاب الإخوان، لإحداثهم تلفيات بجامعة الأزهر فرع طنطا.
كانت الأجهزه الأمنية ألقت القبض على المتهمين، لإثارتهم الشغب والعنف خلال مظاهرات بجامعة الأزهر فرع طنطا، وتم إحالتهم لمحكمة الجنايات الدائرة الأولى التى قضت ببراءة المتهمين، واستأنفت النيابة على الحكم، وتم قبول الاستئناف، وإعادة المحاكمة أمام الدائرة الثالثة، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
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