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السجن المؤبد لـ6 من تجار المخدرات لحيازتهم "حشيش" ومقاومة الشرطة بالشرقية

الأربعاء، 24 يناير 2018 08:33 م
السجن المؤبد لـ6 من تجار المخدرات لحيازتهم "حشيش" ومقاومة الشرطة بالشرقية هيئة المحكمة


الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مساء اليوم، 6 من تجار المواد المخدرة، بالسجن المؤبد، عن حيازة المخدرات، و5 سنوات لكل واحد منهم عن حيازة الأسلحة النارية ومقاومة السلطات.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار مختار محمد ماضى، وعضوية المستشارين محمد محمد ناجى وحسام رشدى عمار، وسكرتارية نبيل شكرى وأحمد نصر.

 

تعود إحداث القضية عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور مركز شرطة الزقازيق، بقيام الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز الزقازيق، ومعاونيه، بالقبض على كل من "مصطفى.ك" و"أحمد.أ" و"محمود.أ" و"نجاح.م" و"طلال.م" و"حمدي.ح"، بعد ورود معلومات سرية بحيازتهم كمية من مخدر الحشيش، قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات، لمحاولة الفرار، ومنعهم عن تأدية عملهم.

 

وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته المتهمين لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


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