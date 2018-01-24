السجن المؤبد لعامل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة فى نجع حمادى بقنا

السجن المؤبد لعامل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة فى نجع حمادى بقناالأربعاء، 24 يناير 2018 02:45 م
مجمع محاكم قنا
قنا – هند المغربى
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات نجع حمادى بقنا، على عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية إلى 6 فبراير 2017، عندما وجهت النيابة فى الواقعة المقيدة برقم 964 لسنة 2017 كلى قنا، ضد المتهم "عبدالرحيم.م.ع" 31 عامًا، تهمة الاتجار فى البانجو، بعد ضبطه بحوزته 9 لفافات من نبات البانجو المخدر قبل توزيعها على عملائه بنجع حمادى.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 6456 لسنة 2017 جنايات نجع حمادى، إلى محكمة الجنايات التى قضت برئاسة المستشار سامح عبد الغني العنتبلي، وعضوية المستشارين حسام هاشم ووائل إسماعيل، وسكرتارية عبداللطيف عبدالحميد ومحمد الكحلاوى وأسامة الأمير، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.
إضافة تعليق
25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية
صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة