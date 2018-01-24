السجن المؤبد لعامل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة فى نجع حمادى بقنا





قنا – هند المغربى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى بقنا، على عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية إلى 6 فبراير 2017، عندما وجهت النيابة فى الواقعة المقيدة برقم 964 لسنة 2017 كلى قنا، ضد المتهم "عبدالرحيم.م.ع" 31 عامًا، تهمة الاتجار فى البانجو، بعد ضبطه بحوزته 9 لفافات من نبات البانجو المخدر قبل توزيعها على عملائه بنجع حمادى.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 6456 لسنة 2017 جنايات نجع حمادى، إلى محكمة الجنايات التى قضت برئاسة المستشار سامح عبد الغني العنتبلي، وعضوية المستشارين حسام هاشم ووائل إسماعيل، وسكرتارية عبداللطيف عبدالحميد ومحمد الكحلاوى وأسامة الأمير، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.