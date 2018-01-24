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الزراعة: توقيع بروتوكولين مع "التموين" لتوزيع ماشية على المربين

الأربعاء، 24 يناير 2018 01:00 ص
الزراعة: توقيع بروتوكولين مع "التموين" لتوزيع ماشية على المربين الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى


كتب عز النوبى
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يوقع الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مساء اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لتدبير رءوس ماشية لتوزيعها على صغار المربين، وذلك بحضور اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمحاسب السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى.

كما توقع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أيضًا مساء اليوم  بروتوكول تعاون مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لبدء إطلاق مشروع الصوب الزراعية،وذلك بحضور الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.


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التموين

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