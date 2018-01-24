الرى: 22 مليون جنيه أعمال منفذة فى نطاق محافظة سوهاج





أسماء نصار

نفذ قطاع الرى ممثلاً فى الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بسوهاج خلال الأشهر الستة الماضية بتنفيذ حزمة من المشروعات التى تخدم الشأن المائى والهادفة إلى رفع كفاءة شبكة المجارى المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وامرار التصرفات المائية اللازمة لرى الزراعات وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة .

أفاد المهندس عبد اللطيف السعيد رئيس قطاع الري بأن المشروعات التى تم تنفيذها بمحافظة سوهاج خلال العام الحالى 2017/2018 تضمنت اعمال التطهيرات ونزع الحشائش بمختلف انواعها بدائرة الادارة العامة لري سوهاج بتفتيش رى طهطا بتكلفة 3,4 مليون جنيه ونسبة ماتم تنفيذه 96% , وأعمال بتفتيش رى جرجا بتكلفة 5,4 مليون جنيه ونسبة ماتم تنفيذه 92% , اعمال التطهيرات وازالة الحشائش بتفتيش رى سوهاج بتكلفة 4,3 مليون جنيه ونسبة ماتم تنفيذه 96% ,اعمال التطهيرات وازالة الحشائش بالكراكة على صندل بتكلفة 2,7 مليون جنيه ونسبة ماتم تنفيذه 92% ,عملية تغطية ترعة اولاد نصير بتكلفة 300ألف جنيه ونسبة ماتم تنفيذه 99% , عملية تكاسى ترعة السلامونى امام مخر سيل الكوثر بتكلفة 305 ألف جنيه ونسبة ماتم تنفيذه 100% .



من جانبه أفاد المهندس صابر شعبان البركاوي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج بأن الإدارة قامت بتنفيذ أعمال مقاومة الحشائش واعمال تكاسى بدائرة الادارة العامة لحماية النيل بسوهاج شملت أعمال مقاومة الحشائش فى المسافة المحصورة بين قنطرتي نجع حمادي القديمة والجديدة بزمام هندسة نيل جرجا بتكلفة 258 الف جنيه ،وكذلك أعمال مقاومة الحشائش بنطاق هندسة نيل جرجا بتكلفة 406 الف جنيه ونسبة ماتم تنفيذه 90% ، علاوة على أعمال مقاومة الحشائش بنطاق هندسة نيل سوهاج بتكلفة 599 الف جنيه ونسبة ماتم تنفيذه 94% , وأعمال مقاومة الحشائش بنطاق هندسة نيل طهطا بتكلفة 760 الف جنيه ونسبة ماتم تنفيذه 90% ، وعملية التكسية لتوسعة الكورنيش الغربي لمدينة سوهاج بتكلفة نحو 4 مليون جنيه ونسبة ماتم تنفيذه 95% , فيما بلغ إجمالي المخالفات فى هذه الفترة 478 قرار وماتم إزالته 419 قرار وماتبقى 68 لتعذر وجود إعاشة بنسبة تنفيذ 86%.



وأضاف وكيل الوزارة بسوهاج بأن الإدارة قامت بتنفيذ أعمال في نطاق هندسة المياه الجوفية بسوهاج شملت اعمال حصر أكثر من 200بئر مخالف وإنذار أصحابهم عن طريق مراكز الشرطة وتحرير عدد 31 محضر مخالفه، وتحرير قرارات إزالة لعدد 16 بئرارتوازى مخالف والتى ثبت قيام المخالفين بتوصيل التيار الكهربائى للابار الخاصة بهم بموجب تراخيص مزورة وجارى تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، وكذلك ترخيص وعمل معاينات لعدد 250 بئر ارتوازى , وجارى الفحص والعمل على حسم أكثر من 30 شكوى تقدم بها المواطنين ومتعلقة بالآبار الارتوازي, عمل المعاينات اللازمة للآبار الإنتاجية القائمة على نهايات الترع بدائرة الإدارة العامة لرى سوهاج بالاتحاد مع السادة مهندسى هندسات الرى للعمل على تأهيل هذه الابار وتحويلها من العمل بالديزل إلى العمل بالكهرباء لتحقيق أقصى استفاده منها وخاصة فى فترة أقصى الاحتياجات.