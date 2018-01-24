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"الدوما" يصدق على اتفاقية ضم وحدات من جيش أوسيتيا الجنوبية للجيش الروسي

الأربعاء، 24 يناير 2018 04:19 م
"الدوما" يصدق على اتفاقية ضم وحدات من جيش أوسيتيا الجنوبية للجيش الروسي عناصر من الجيش الروسى


موسكو أ ش أ
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صدق مجلس النواب الروسى (الدوما)، اليوم الأربعاء، على اتفاقية ضم وحدات عسكرية من جيش أوسيتيا الجنوبية إلى القوات المسلحة الروسية.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن الاتفاقية وقعت بين الطرفين الروسى والأوسيتى الجنوبى فى موسكو خلال 31 مارس الماضي، وأحالها الرئيس فلاديمير بوتين إلى الدوما نهاية العام نفسه للتصديق عليها، ويحق بموجبها للمتطوعين من أبناء جمهورية أوسيتيا الجنوبية - الواقعة فى جنوب القوقاز - الانضمام على أساس التعاقد إلى القاعدة العسكرية الروسية المتواجدة على أرض أوسيتيا الجنوبية، بشرط آلا يتمكن طالب الالتحاق من توقيع هذا العقد إلا بعد تسريحه من الخدمة العسكرية فى الجيش الأوسيتى الجنوبي.

يذكر أن اتفاقية دمج بعض وحدات وزارة دفاع أوسيتيا الجنوبية مع القوات المسلحة الروسية هى وثيقة إضافية تندرج تحت معاهدة علاقات التحالف والتكامل التى وقعها رئيسا البلدين فى مارس 2015.


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