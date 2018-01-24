الداخلية تضبط شركة تهربت من سداد 2.4 مليون جنيه ضرائب ورسوم جمركية





كتب ـ محمود عبد الراضى

نجحت مباحث الأموال العامة فى رصد واقعة قيام إحدى الشركات بالتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية بمبلغ 2,482,399 مليون جنيه مصرى.

وردت معلومات وتحريات بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام إحدى شركات الدراجات النارية الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة والمملوكة ل " شوان س" يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ومقيم بذات عنوان الشركة – بإستيراد قطع غيار دراجات نارية والتهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة وذلك من خلال تقديم فواتير لمصلحة الجمارك ضمن مستندات الإفراج عن الشحنات المستوردة مثبت بها قيم مالية أقل من القيم الحقيقية بالمخالفة لأحكام القانون .

▪عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة بالاشتراك مع لجنة مفتشى الجمارك تم إستهداف مقر الشركة، حيث تم ضبط كافة الأوراق والمستندات الدالة على إرتكاب الشركة لوقائع التهرب الجمركى، وقدرت الرسوم الجمركية المستحقة بمبلغ (2,482,399 مليون جنيه مصرى) وجارى سدادها على ذمة التصالح مع مصلحة الجمارك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق .