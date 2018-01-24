video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 03:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط شركة تهربت من سداد 2.4 مليون جنيه ضرائب ورسوم جمركية

الأربعاء، 24 يناير 2018 02:41 م
الداخلية تضبط شركة تهربت من سداد 2.4 مليون جنيه ضرائب ورسوم جمركية وزارة الداخلية-أرشيفية


كتب ـ محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

نجحت مباحث الأموال العامة فى رصد واقعة قيام إحدى الشركات بالتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية بمبلغ 2,482,399 مليون جنيه مصرى.

وردت  معلومات وتحريات بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام إحدى شركات الدراجات النارية الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة والمملوكة ل " شوان س" يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ومقيم بذات عنوان الشركة – بإستيراد قطع غيار دراجات نارية والتهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة وذلك من خلال تقديم فواتير لمصلحة الجمارك ضمن مستندات الإفراج عن الشحنات المستوردة مثبت بها قيم مالية أقل من القيم الحقيقية بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة بالاشتراك مع لجنة مفتشى الجمارك تم إستهداف مقر الشركة، حيث تم ضبط كافة الأوراق والمستندات الدالة على إرتكاب الشركة لوقائع التهرب الجمركى، وقدرت الرسوم الجمركية المستحقة بمبلغ (2,482,399 مليون جنيه مصرى) وجارى سدادها على ذمة التصالح مع مصلحة الجمارك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأموال العامة تضبط شخصا زور أوراق للاستيلاء على أراضى بالجيزة

أخبار مصر

الاموال العامة

الداخلية

حوادث



لا تفوتك
الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة