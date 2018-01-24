الداخلية التونسية: ضبط خلية دعم وإسناد لكتيبة "جند الخلافة" الموالية لداعش

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تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب للحرس الوطنى التونسى بمنطقة (العوينة) من الكشف عن خلية الدعم والإسناد التى تقف وراء تزويد العناصر الإرهابية التابعة لكتيبة "جند الخلافة" - الموالية لتنظيم داعش الإرهابى - بالمؤن والملابس والمواد الأولية المستخدمة فى صناعة المتفجرات.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تم الاشتباه بشقيقين يقيمان بتونس العاصمة، وبإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما اعترفا بتبنيهما لفكر تنظيم "داعش" الإرهابى، وتواصلهما مع عنصر إرهابى تابع لكتيبة "جند الخلافة" الذى أعطاهما مبلغا ماليا وقائمة بالمواد المطلوب شرائها للعناصر الإرهابية، وبعد اقتنائها توليا وضعها بمكان تم الاتفاق عليه مسبقا، إلا أن انتباه وحدات الحرس الوطنى بالقصرين حال دون وصولها للعناصر الإرهابية.

وأضاف البيان أن النيابة العامة بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب أذنت للوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب للحرس الوطنى بالعوينة بالتحفظ عليهما ومواصلة التحقيق معهما.