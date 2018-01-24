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الأربعاء، 24 يناير 2018 06:54 م
خالد صلاح
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الخارجية الكويتية: تقديم 100 ملیون دولار مساعدة للسوريین فى 2018

الأربعاء، 24 يناير 2018 04:08 م
الخارجية الكويتية: تقديم 100 ملیون دولار مساعدة للسوريین فى 2018 جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية


الكويت أ ش أ
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أعلن مساعد وزير الخارجیة الكويتى لشؤون المنظمات الدولیة والوزير المفوض ناصر الھین، الیوم الاربعاء، أن الكويت ستبدأ فى تنفیذ تعھدها بتقديم 100 ملیون دولار لإغاثة الشعب السورى خلال العام الجارى (2018).

وقال دعا الھین - أمام أجتماع ممثلى الدول الأعضاء فى مجموعة كبار المانحین لدعم الوضع الانسانى فى سوريا والمنعقد بالعاصمة اللبنانية (بيروت)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إن الكويت تحمل على عاتقھا مسؤولیة التنسیق فى المسائل المتعلقة بالأزمة الإنسانیة فى سوريا ما بین أعضاء المجلس والأطراف الأخرى ذات الصلة خصوصا لجھة تأمین الغطاء الدولى الشرعى لعملیات إيصال المساعدات للمنكوبین داخل سوريا ومن خلال التوصل إلى آلیات جديدة أكثر فاعلیة " .

وأشار إلى الخطوات التى أعلنت عنھا دولة الكويت - خلال ترؤسھا مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والأقلیم المجاور فى إبريل الماضى ل- استیفاء تعھداتھا لإغاثة أبناء الشعب السورى البالغة 300 ملیون دولار بواقع 100 ملیون لكل عام من 2016 وصولا إلى 2018 .

جدير بالذكر أن الاجتماع الـ12 لممثلى الدول الأعضاء فى مجموعة كبار المانحین لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا يضم إلى جانب الكويت كلا من الأمارات والسعودية وقطر وكندا والدانمارك والمملكة المتحدة وألمانیا والیابان وھولندا والسويد والنرويج بالاضافة إلى الاتحاد الأوروبى .


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