"الخارجية الفرنسية"محادثات فيينا أمل العملية السياسية فى سوريا





كتب محمد شرقاوى

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن وزير الخارجية الفرنسي يعتبر أن محادثات فيينا المقبلة هي "الأمل الأخير" لتحريك العملية السياسية في سوريا.