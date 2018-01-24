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الأربعاء، 24 يناير 2018 06:54 م
خالد صلاح
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الحوثيين يحظرون 35 وكالة دولية ومنظمة إغاثة من العمل فى اليمن

الأربعاء، 24 يناير 2018 06:18 م
الحوثيين يحظرون 35 وكالة دولية ومنظمة إغاثة من العمل فى اليمن الحوثيين


أ ش أ
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 أفادت مصادر بالأمم المتحدة أن ميليشيات الحوثى حظرت أكثر من 35 من وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية ومنظمات إغاثة، من العمل فى الأراضى التى استولوا عليها فى اليمن.

وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن المتمردين الحوثيين، يزعمون أن هذه الوكالات تفتقر إلى التصاريح السليمة، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية مع الميليشيات من أجل عودة عمل هذه الوكالات.


وكان قد اختطفت ميليشيات الحوثى - فى وقت سابق - موظفا أمميا فى العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، عقب خروجه من مقر عمله فى مكتب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

 


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