الحوثيين يحظرون 35 وكالة دولية ومنظمة إغاثة من العمل فى اليمن

الحوثيين يحظرون 35 وكالة دولية ومنظمة إغاثة من العمل فى اليمنالأربعاء، 24 يناير 2018 06:18 م
الحوثيين
أ ش أ
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أفادت مصادر بالأمم المتحدة أن ميليشيات الحوثى حظرت أكثر من 35 من وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية ومنظمات إغاثة، من العمل فى الأراضى التى استولوا عليها فى اليمن.
وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن المتمردين الحوثيين، يزعمون أن هذه الوكالات تفتقر إلى التصاريح السليمة، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية مع الميليشيات من أجل عودة عمل هذه الوكالات.
وكان قد اختطفت ميليشيات الحوثى - فى وقت سابق - موظفا أمميا فى العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، عقب خروجه من مقر عمله فى مكتب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.
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