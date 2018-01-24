الحبس عامين لمطربى أغنية "زقوا زقة" بتهمة الفعل الفاضح

الحبس عامين على مطربى أغنية "زقوا زقة"





كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنح منشأة ناصر برئاسة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب اليوم الأربعاء، بالحبس لمدة عامين في حكمها بمحاكمة المطربين "أحمد محمد نافع" و"محمود جمعة ارنى" مغنيان أغنية "زقوا زقة"، لاتهامهما بفعل فعل فاضح قانونيا، وكفالة مبلغ 5 آلاف جنيه .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حنفى محمود وحضور المستشار أحمد زيتون رئيس نيابة الجمالية وأمانة سر أحمد العصره.

أحال المستشار مصطفى سلطان مدير نيابة منشأة ناصر الجزئية بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، فى وقت سابق، المطربين "أحمد محمد نافع" و"محمود جمعة ارنى" مغنيان أغنية "زقوا زقة"، محبوسين للمحاكمة الجنائية العاجلة وذلك لاتهامها بغناء أغنية مليئة بالإيحاءات الجنسية وذلك يعتبر فعلا فاضحا قانونيا.

ومن جانبهما أنكر المتهمان أمام النيابة العامة الواقعة، وأكدا على حسن نيتهما بكلمات الأغنيه وأنهما لم يقصدا أى إيحاءات جنسية.