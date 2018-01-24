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الأربعاء، 24 يناير 2018 06:55 م
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الجيش اليمنى يحرر جبل مركوزة الاستراتيجى فى البيضاء

الأربعاء، 24 يناير 2018 03:39 م
الجيش اليمنى يحرر جبل مركوزة الاستراتيجى فى البيضاء جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية


عدن (أ ش أ)
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حرر الجيش اليمنى والمقاومة بدعم من طيران التحالف العربى لدعم الشرعية اليوم /الأربعاء/ جبل (مركوزة) الاستراتيجى فى مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، بعد مواجهات عنيفة مع مليشيات الحوثى الانقلابية التى تسللت أمس إلى الجبل.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكرى - لم تسمه - القول إن الجيش اليمنى والمقاومة استعادا جبل (المركوزة) بعد دحر المليشيات وتكبيدهم خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات، مضيفا أن الجيش والمقاومة وصلا إلى موقع الشبكة أعلى جبل بالمركوزه وسط هروب جماعى للمليشيات ومطاردتها إلى جهة منطقة امصرير.

يذكر أن طيران التحالف العربى شن - ليلة أمس واليوم - غارات مكثفة على تجمعات ومعدات وآليات المليشيات فى جبل المركوزة.


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