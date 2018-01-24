كما يشارك أيضاً في هذه الاحتفالية العديد من الإعلاميين والمثقفين والفنانين العرب ولفيف من الشخصيات والجهات الوطنية داخل جمهورية العراق.



وتأتي هذه الاحتفالية تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب الصادر عن الدورة العادية "48" باختيار بغداد عاصمة للإعلام العربي لعام 2017-2018.



يشار إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب يقوم باختيار عاصمة من عواصم الدول العربية الأعضاء لدى الجامعة كل عام خلال انعقاد دورة المجلس لتكون عاصمة للإعلام العربي، وفق معايير وآليات محددة، مع ابقاء القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي.