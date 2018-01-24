الجامعة العربية تختتم البرنامج التعريفى حول منظومة العمل العربى المشترك





كتب مصطفى عنبر

اختتم السفير عدنان عيسى الخضير، الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، اليوم الأربعاء، البرنامج التعريفى حول "جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربى المشترك"، المنعقد بمقر الأمانة العامة كمرحلة أولى من مراحل برنامج تأهيل المعنيين من الجامعات المشاركة فى نموذج المحاكاة المتكامل لجامعة الدول العربية فى نسخته الثانية، الذى تُنظمه الأمانة العامة "إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل" خلال الفترة من 23 حتى 29 يناير2018.

يشمل البرنامج ثلاث مراحل إضافية، تتمثل فى برنامج إعداد قادة للطلاب رؤساء النموذج ونوابهم وبرنامج تدريب المدربين لطلاب الفرق الأكاديمية وبرنامج المسؤولين الإعلاميين للطلاب مسؤولى الفرق الإعلامية بالنموذج، وتنظم إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل التابعة للأمانة، النموذج بالمشاركة والتنسيق مع 20 جامعة بمصر، هى: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة بنى سويف، وجامعة حلوان، وجامعة السويس، وجامعة سوهاج، والجامعة البريطانية فى مصر، والجامعة الأهلية الفرنسية فى مصر، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة النيل، وجامعة المستقبل، وجامعة مصر الدولية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة النهضة، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة "مودرن أكاديمى"، وأكاديمية الشروق، والمعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال بمدينة الثقافة والعلوم.

ويُقام البرنامج بمشاركة الأساتذة المشرفين الأكاديميين والطلاب رؤساء النموذج ونوابهم، والطلاب مسؤولى الفرق الأكاديمية بالجامعات، ومسؤولى الفرق الإعلامية، ويأتى هذا العام تحت شعار "بيت العرب.. الأقرب والأقدر"، وذلك بهدف تعريف المشاركين بمنظومة العمل العربى المشترك، ومحاكاة جامعة الدول العربية، كما يشمل تقديم كل جامعة مشروعا فى مجال من مجالات العمل العربى من وجهة نظر الشباب، إضافة إلى مرحلة رياضية تتمثل فى كأس كرة قدم بعنوان "كأس بيت العرب"، ويوم ثقافى بعنوان "اليوم العربى" يحاكى ثقافات الشعوب العربية وتاريخها وتراثها.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أبدت الأمانة ترحيبها بمشاركة كل الجامعات فى النموذج، من خلال إرسال طلب رسمى من رئيس الجامعة الراغبة فى الانضمام لقطاع الشؤون الإدارية والمالية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.