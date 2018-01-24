"التنمية الصناعية": شركة "بوش سيمينز" تبحث إنشاء مصنع أجهزة منزلية بمصر





كتب إسلام سعيد

استقبل المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، وفدًا من شركة بوش سيمنز (BSH) الألمانية، برئاسة يوهانز نيرجر عضو مجلس إدارة المجموعة والمدير المالى، لبحث طلب الشركة لإقامة مصنعًا فى مصر لإنتاج الأجهزة المنزلية.

وكشف رئيس الهيئة، أن "بوش سيمنز" العالمية أبدت اهتمامًا بالاستثمار بمصر فى ظل المناخ الاستثمارى الجديد الذى تشهده مصر، وخاصة مع التيسيرات الجديدة فيما يتعلق بالتراخيص، وتبسيط الإجراءات وكذلك الاستفادة من الاتفاقات التجارية التى عقدتها مصر مع أفريقيا وآسيا والاتحاد الأوروبى كنقطة انطلاق لتصدير منتجات الشركة.

وأكد عبد الرازق، أن الحكومة المصرية تدعم الشركة لضخ استثماراتها حال اتخاذها القرار بالاستثمار فى مصر بعد إنهاء دراساتها الفنية والسوقية، كاشفًا عن استثمارات المشروع كمرحلة أولى تبلغ 80 مليون يورو لإنتاج البوتوجازات والسخانات المنزلية بطاقة إنتاجية 400 ألف وحدة كمرحلة أولى على أحدث التكنولوجيات والجودة العالمية فى هذه الصناعة، موضحًا أن مساحة المشروع المزمع إنشائه تصل إلى 40 ألف م2، كمرحلة أولى بأحد المدن الصناعية الجديدة.

وأشار عبد الرازق أمام وفد الشركة خلال الاجتماع إلى جهود الدولة ووزارة التجارة والصناعة لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات لبدء المشروعات الصناعية، لافتًا إلى مبادرات الوزارة والهيئة التى تسعى لمنح التراخيص اللازمة للمشروعات فى فترات قياسية وفقًا لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية الجديد، فضلا عن التيسيرات التى أقرت فى مجال تخصيص الأراضى، موضحًا أن مصر أصبحت الآن تمتلك خريطة صناعية مفصلة عن كافة المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة واضحة ومبلورة أمام كافة المستثمرين المحليين والأجانب.

وكشف عبد الرازق أنه فى إطار استراتيجية الوزارة لطرح 60 مليون أراض صناعية مرفقة حتى عام 2020 قامت الهيئة خلال العامين الماضيين بطرح 28.5 مليون متر على مستثمرين محليين وعالميين، وهى مساحات غير مسبوقة من المتوقع أن تساهم فى جذب 42 مليار جنيه استثمارات بعد تنميتها وإنشاء المصانع وبدء الإنتاج عليها.