"التنظيم والإدارة": علينا بالعمل الجاد والتكاتف لنهضة مصر وبناء الدولة

أكد المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن ثورة 25 يناير ستبقى ثورة وطنية نستلهم منها الدروس والعبر، خاصة وأن هذا اليوم المجيد من تاريخ الوطن كان رمزًا لقوة وتلاحم الشعب المصرى وصلابة إرادته وتمسكه بكرامته الوطنية.



وأضاف الدكتور جميل - فى بيان بمناسبة ذكرى الثورة السابعة - أن ثورة 25 يناير التى فجرها الشعب المصرى بإرادته الحرة وحمتها قواتنا المسلحة ستظل شاهدا يروى لكل الأجيال عن تضحيات ورقى وتحضر شعب تطلع إلى مطالب مشروعة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.



وشدد جميل على ضرورة استثمار هذه المناسبة للتأكيد على أهمية العمل الجاد والتعاون بين أبناء الوطن من أجل نهضة مصر واستكمال مسيرة بناء الدولة، كما طالب جميل جميع المصريين التمسك بوحدة الصف خلف الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب الأسود.

وقدم المستشار الدكتور محمد جميل أيضًا تحية تقدير لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الذى يتزامن مع ذكرى الثورة، مشيدًا بحجم التضحيات التى قدموها للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.



وأشار جميل إلى أن الشعب المصرى يقدر ويعى ويدرك جيدًا التضحيات الكبيرة التى يقوم بها رجال الشرطة البواسل فى مواجهة جماعات الإرهاب والتطرف التى تسعى لنشر الخراب والدمار فى كل مكان، مؤكدًا ثقته فى قدرة الشرطة المصرية وقواتنا المسلحة على اجتثاث جذور الإرهاب.