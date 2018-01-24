التقدم لمسابقة الأم المثالية بأسوان بالأوراق بدلاً من الترشيحات

التقدم لمسابقة الأم المثالية بأسوان بالأوراق بدلاً من الترشيحاتالأربعاء، 24 يناير 2018 05:43 م
اجتماع المحافظ بالمجلس القومى للمرأة
أسوان - صلاح المسن
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وجه اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، بالإعلان عن مسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة لأول مرة لفتح الباب أمام الجميع للتقدم بمنتهى الشفافية والنزاهة وبعيداً عن المجاملات إلى إدارات التضامن الإجتماعى بالمراكز والمدن ومدعمة بالمستندات الثبوتية بدلاً من الترشيحات التى كانت تتم فى السنوات السابقة على أن يتم رفع كل من رشحت نفسها مباشرة إلى اللجنة العليا المشكلة لإختيار الأم المثالية طبقاً للمعايير والمواصفات المحددة ..
جاء ذلك أثناء الاجتماع الذى تم عقده برئاسة المحافظ وحضور أعضاء المجلس القومى للمرأة ورؤساء المراكز والمدن بالإضافة إلى مدير عام التضامن الإجتماعي.
حيث أكد اللواء مجدى حجازى على أن الاحتفال بعيد الأم خلال هذا العام سيشهد تكريم الأم المثالية على مستوى كل مركز ، بجانب تكريم الأم والمرأة العاملة على مستوى ديوان عام المحافظة ، وبالإضافة إلى تكريم أمهات الشهداء من القوات المسلحة والشرطة الذين استشهدوا فى الفترة من 21 مارس 2017 وحتى 21 مارس 2018 ،
ولفت إلى أن الإحتفالية شهدت خلال العاميين الماضيين العديد من الإجراءات الجديدة التى تحدث لأول مرة وهى تكريم الأم المثالية من ذوات القدرات الخاصة ، والأم المثالية لأبناء ذوى القدرات الخاصة ، علاوة على تكريم أمهات الشهداء وذلك طبقاً لمعايير ومواصفات معينة ، وطالب مجدى حجازى من رؤساء المراكز والمدن وأعضاء المجلس القومى للمرأة بتكثيف الدعاية والإعلان عن هذه المسابقات لإتاحة الفرصة أمام البسطاء من الموطنين للتقدم إلى هذه المسابقات .
وخاصة أن هذا التكريم يأتي تتويجا لرحلة كفاح المرأة الأسوانية سواء مع أبنائها أو غيرهم و التى تعتبر نموذجا مثاليا للأم المصرية العظيمة فى خدمة المجتمع والوطن والتى ستظل نموذجاً للتضحية والإرادة الصلبة ، كما أنها شريك أساسى فى تحقيق التنمية فى كافة مجالات العمل العام .
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