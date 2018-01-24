التعليم تبحث تثبيت 323 معلمًا من مسابقة 30 ألف معلم مع المديريات

أكد أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم تثبيت الدفعة (9) من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، فقد تم بحث الموضوع مع الدكتور صلاح غنيم مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح غنيم، إن الأكاديمية المهنية للمعلمين قامت بمخاطبة المديريات التعليمية لإرسال مندوب لاستلام الكشوف الخاصة بأسماء المعلمين وعددهم 323 معلمًا من الذين استوفوا متطلبات منح شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين بوظيفة معلم أو ما يعادلها طبقا للقرار الوزارى رقم (8) لسنة 2018 من المقر الرئيسى للأكاديمية، مشيرًا إلى أن عدد (12) مديرية تعليمية أرسلت مندوبيها بعد عمل استعجال لهم، ولا يزال توافد المندوبين مستمرًا.