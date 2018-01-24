البيت الأبيض: واشنطن ترغب أن تخفض تركيا من تصعيدها شمال غرب سوريا





أ ش أ

أعلن البيت الأبيض، أن واشنطن ترغب أن تخفض تركيا من تصعيدها فى شمال غرب سوريا فى إشارة إلى العملية العسكرية القائمة حاليا ضد الأكراد فى مدينة عفرين السورية. ذكرت ذلك قناة( روسيا اليوم) الليلة دون المزيد من التفاصيل.



وحذر البيت الأبيض فى وقت سابق أنقرة من أن الحملة التى يشنها الجيش التركى على منطقة عفرين السورية قد تؤدى إلى تفاقم أزمة إنسانية وتؤدى إلى توتر فى منطقة كانت مستقرة.



كانت هيئة الأركان التركية قد قالت فى بيان إن عملية (غصن الزيتون) تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وقوات سوريا الديمقراطية، وتنظيم (داعش) فى عفرين شمالى سوريا.