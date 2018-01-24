البورصة:"الجيزة للمقاولات" تقدم مستندات تخفيض رأسمالها بإعدام أسهم الخزينة

البورصة:"الجيزة للمقاولات" تقدم مستندات تخفيض رأسمالها بإعدام أسهم الخزينةالأربعاء، 24 يناير 2018 11:28 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تقدم شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، بمستندات تخفيض رأس المال المصدر من 206.7 مليون جنيه إلى 203.4 مليون جنيه بتخفيض قدره 3.3 مليون جنيه موزع على 3.3 مليون سهم بقيمة إسمية جنيه للسهم، وذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة.
وأضافت إدارة البورصة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن المستندات المقدمة من شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
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