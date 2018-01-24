البترول تعتزم طرح مزايدة جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بمناطق شرق المتوسط





كتب أحمد أبو حجر

تعتزم الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى مناطق بشرق البحر المتوسط ودلتا النيل الأرضية قبل منتصف العام الجارى.

ووفقا لما قاله المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة فى تصريحات صحفية فإن الشركة ستقوم باستكمال مشروع المسح السيزمى فى الجزء الغربى من البحر المتوسط وعمل حملة تسويقية عالمية تمهيدا لطرح مزايدة عالمية بالمنطقة الغربية.

وكانت آخر مزايدة طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عام 2015 للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام للمناطق المطروحة بالبحر المتوسط، وأسفرت نتيجة المزايدة عن قبول 4 عروض فى 4 قطاعات بالبحر المتوسط بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 306 ملايين دولار، وكان من بين الشركات الفائزة بالمزايدة شركتى بى بى الإنجليزية وأيوك الإيطالية للقطاع رقم 4 شمال رأس العش البحرية، والائتلاف المكون من شركات أيوك وبى بى وتوتال الفرنسية للقطاع رقم 7 شمال الحماد البحرية، والعرض المقدم من شركة أديسون الإيطالية فى القطاع رقم 12 شمال شرق حابى البحرية، والعرض المقدم من شركة بى بى للقطاع رقم 14 شمال الطابية البحرية.

وبحسب تصريحات صحفية للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فإن طرح المزايدات العالمية للبحث عن الغاز والزيت الخام يأتى فى إطار استراتيجية وزارة البترول لتشجيع وجذب استثمارات جديدة للشركات العالمية للعمل فى مصر فى هذا المجال من أجل إضافة احتياطيات جديدة وزيادة الإنتاج من الثروة البترولية.

وتستهدف إيجاس الوصول بمعدل انتاج الغاز الطبيعى منتصف العام الجارى الى حوالى 6 مليارات قدم مكعب غاز يومياً، ثم يرتفع الإنتاج تدريجياً بنهاية العام المالى المقبل 2018/2019 الى حوالى 7 مليار قدم مكعب غاز يومياً بعد استكمال مشروعات حقول ظهر وآتول وجيزة وفيوم بالإضافة إلى وضع 39 بئر تنموى على الإنتاج .