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الأربعاء، 24 يناير 2018 08:17 م
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البابا فرنسيس يدعو لإنهاء العنف فى الكونغو الديمقراطية بعد مقتل محتجين

الأربعاء، 24 يناير 2018 04:54 م
البابا فرنسيس يدعو لإنهاء العنف فى الكونغو الديمقراطية بعد مقتل محتجين فرنسيس


رويترز
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جدد البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، مناشدته لوضع حد للعنف فى جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث قتلت قوات الأمن محتجين بالرصاص خلال مظاهرات مطالبة بالديمقراطية دعت إليها الكنيسة الكاثوليكية المحلية.

وقال فرنسيس لحشود فى ساحة القديس بطرس خلال تجمع اعتيادى "للأسف لا تزال ترد من جمهورية الكونغو الديمقراطية أنباء مثيرة للقلق".

وأضاف "لذا أجدد مناشدتى بأن يبذل الجميع كل الجهد لتفادى أى شكل من أشكال العنف. من جانبها لا تريد الكنيسة سوى أن تساهم فى السلام والصالح العام للمجتمع".

وزادت الكنيسة الكاثوليكية، التى تتمتع بنفوذ كبير فى الكونجو، من انتقاداتها لإصرار الرئيس جوزيف كابيلا على البقاء فى منصبه رغم انتهاء مدة ولايته منذ فترة طويلة، وقتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب عشرات عندما فرقت قوات تدعمها الحكومة احتجاجا يوم الأحد.

 

 


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