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الأربعاء، 24 يناير 2018 05:54 م
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الاتحاد للطيران توقف تشغيل 5 طائرات شحن وتعرض إجازات بدون أجر على طياريها

الأربعاء، 24 يناير 2018 04:17 م
الاتحاد للطيران توقف تشغيل 5 طائرات شحن وتعرض إجازات بدون أجر على طياريها طيران الامارات -أرشيفية


رويترز
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قالت الاتحاد للطيران ومصادر لرويترز، اليوم الأربعاء، إن الشركة أوقفت تشغيل خمس طائرات شحن ايرباص ايه330 وإنها تعرض على طياريها إجازات غير مدفوعة الأجر مع استمرار مراجعة استراتيجيتها.

وقال أحد المصادر إن الاتحاد للطيران التى تتخذ من أبوظبى مقرا لها تدرس بيع طائرات الشحن الخمس الموقوفة أو تأجيرها.

 

 


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