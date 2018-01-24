الإحصاء: تراجع أعداد المواليد 20.7 ألف مولود خلال عام





كتبت- هبة حسام

أظهرت بيانات إحصائية، تراجع أعداد المواليد 20.7 ألف مولود خلال عام فى الفترة من ديسمبر 2016 حتى مثيله 2017.

ووفقاً لجهاز الإحصاء، سجل شهر ديسمبر 2016 عدد مواليد بـ219.1 ألف مولود، منخفضة إلى 198.4 ألف مولود خلال ديسمبر 2017.

وأشارت البيانات التى أعلنها الجهاز فى نشرته المعلوماتية لشهر يناير الجارى، إلى انخفاض أعداد الوفيات أيضاً إلى 42.7 ألف متوف فى ديسمبر 2017، مقابل 44.6 ألف متوف خلال ديسمبر 2016.

يذكر أن النشرة المعلوماتية، هى نشرة إحصائية شهرية يصدره الإحصاء، وتتضمن عددا من أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفقا لأحدث الأرقام والبيانات المتوفرة حول هذه المؤشرات.