الإحصاء: تراجع أعداد المواليد 20.7 ألف مولود خلال عام

الإحصاء: تراجع أعداد المواليد 20.7 ألف مولود خلال عامالأربعاء، 24 يناير 2018 12:58 م
مولود- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق
أظهرت بيانات إحصائية، تراجع أعداد المواليد 20.7 ألف مولود خلال عام فى الفترة من ديسمبر 2016 حتى مثيله 2017.
ووفقاً لجهاز الإحصاء، سجل شهر ديسمبر 2016 عدد مواليد بـ219.1 ألف مولود، منخفضة إلى 198.4 ألف مولود خلال ديسمبر 2017.
وأشارت البيانات التى أعلنها الجهاز فى نشرته المعلوماتية لشهر يناير الجارى، إلى انخفاض أعداد الوفيات أيضاً إلى 42.7 ألف متوف فى ديسمبر 2017، مقابل 44.6 ألف متوف خلال ديسمبر 2016.
يذكر أن النشرة المعلوماتية، هى نشرة إحصائية شهرية يصدره الإحصاء، وتتضمن عددا من أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفقا لأحدث الأرقام والبيانات المتوفرة حول هذه المؤشرات.
إضافة تعليق
25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية
صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة