الأوقاف تعلن اعتماد 15 إمام مسجد جامع من المتقدمين للتصفية النهائية





كتب لؤى على

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نتيجة الاختبارات الشفوية (التصفية النهائية) للمتقدمين لمسابقة إمام المسجد الجامع الذين تم اختبارهم تحريريًا وشفويًا بالمديريات الإقليمية من محافظات: (كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – الفيوم)، وعددهم: 15 إمامًا، وقد قرر الوزير صرف مكافأة مالية قدرها: (800 جنيه) وزى أزهرى لكلٍّ منهم، وهم: