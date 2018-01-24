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الأربعاء، 24 يناير 2018 02:53 م
خالد صلاح
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الأوقاف تعلن اعتماد 15 إمام مسجد جامع من المتقدمين للتصفية النهائية

الأربعاء، 24 يناير 2018 01:38 م
الأوقاف تعلن اعتماد 15 إمام مسجد جامع من المتقدمين للتصفية النهائية وزاره الاوقاف


كتب لؤى على
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اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نتيجة الاختبارات الشفوية (التصفية النهائية) للمتقدمين لمسابقة إمام المسجد الجامع الذين تم اختبارهم تحريريًا وشفويًا بالمديريات الإقليمية من محافظات: (كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – الفيوم)، وعددهم: 15 إمامًا، وقد قرر الوزير صرف مكافأة مالية قدرها: (800 جنيه) وزى أزهرى لكلٍّ منهم، وهم:

م

الاسم

المحافظة

1.

محمد محمود عبد الغني البطراوي

الدقهلية

2.

أحمد سعد الدين مخلوف صالح بدير

الدقهلية

3.

محمد فتح الله محمد المتولي

الدقهلية

4.

حسنين عبد الفتاح إبراهيم شادي

الدقهلية

5.

سامح السعيد شلبي شلبي بطين

الدقهلية

6.

عبد الرحمن صلاح عبد الرحمن محمد زهران

الدقهلية

7.

رضا عيد يحيى عبد الفتاح

الغربية

8.

عبد الله توبة أحمد حسن

الفيوم

9.

مصطفى عبد الله محمد السيد

الفيوم

10.

جمال زكريا أحمد علي

الفيوم

11.

هاني مغازي مغازي رجب الدعدر

كفر الشيخ

12.

هشام مغازي مغازي رجب الدعدر

كفر الشيخ

13.

محمد إبراهيم محمد أحمد زايد

كفر الشيخ

14.

محمد عبد المجيد إبراهيم بسيوني

كفر الشيخ

15.

محمد أنور عثمان أحمد

كفر الشيخ

 

 

 

 

 


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