الأوقاف تعلن اعتماد 15 إمام مسجد جامع من المتقدمين للتصفية النهائية

الأوقاف تعلن اعتماد 15 إمام مسجد جامع من المتقدمين للتصفية النهائيةالأربعاء، 24 يناير 2018 01:38 م
كتب لؤى على
اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نتيجة الاختبارات الشفوية (التصفية النهائية) للمتقدمين لمسابقة إمام المسجد الجامع الذين تم اختبارهم تحريريًا وشفويًا بالمديريات الإقليمية من محافظات: (كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – الفيوم)، وعددهم: 15 إمامًا، وقد قرر الوزير صرف مكافأة مالية قدرها: (800 جنيه) وزى أزهرى لكلٍّ منهم، وهم:
|
م
|
الاسم
|
المحافظة
|
1.
|
محمد محمود عبد الغني البطراوي
|
الدقهلية
|
2.
|
أحمد سعد الدين مخلوف صالح بدير
|
الدقهلية
|
3.
|
محمد فتح الله محمد المتولي
|
الدقهلية
|
4.
|
حسنين عبد الفتاح إبراهيم شادي
|
الدقهلية
|
5.
|
سامح السعيد شلبي شلبي بطين
|
الدقهلية
|
6.
|
عبد الرحمن صلاح عبد الرحمن محمد زهران
|
الدقهلية
|
7.
|
رضا عيد يحيى عبد الفتاح
|
الغربية
|
8.
|
عبد الله توبة أحمد حسن
|
الفيوم
|
9.
|
مصطفى عبد الله محمد السيد
|
الفيوم
|
10.
|
جمال زكريا أحمد علي
|
الفيوم
|
11.
|
هاني مغازي مغازي رجب الدعدر
|
كفر الشيخ
|
12.
|
هشام مغازي مغازي رجب الدعدر
|
كفر الشيخ
|
13.
|
محمد إبراهيم محمد أحمد زايد
|
كفر الشيخ
|
14.
|
محمد عبد المجيد إبراهيم بسيوني
|
كفر الشيخ
|
15.
|
محمد أنور عثمان أحمد
|
كفر الشيخ
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