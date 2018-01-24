الأمين العام لائتلاف دعم مصر: "بورسعيد بلد الوطنية ويارب المصرى يكسب النهارده"





بورسعيد - محمد عزام

قال النائب مجدى مرشد، الأمين العام لإئتلاف دعم مصر، إن بورسعيد بلد الوطنية، وتعلمنا منها التعصب لأرضنا، ووطننا من خلال روح الانتماء التى رأيناها خلال تصديهم لكل معتدى وعدو على أرض مصرية .

وأكد، "مرشد"، خلال كلمته بمؤتمر ائتلاف دعم مصر، لتدشين مركز تنمية المجتمع ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية، أنه يفخر بوجوده فى بورسعيد، وتحدث مازحا "يارب المصرى يكسب النهارده"، فعلت القاعة بالتصفيق الحاد .

وأوضح، أننا تعودنا على بورسعيد حمل الجميل ورده لأصحابه، ولقد ضحى الرئيس عد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بكل ما يملك من أجل الحفاظ على الوطن، وعدم تشريد النساء والأطفال مثلما يحدث فى سوريا .