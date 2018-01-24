افتتاح مقر بيت العائلة ومؤتمر مكافحة التطرف والإرهاب بكفر الشيخ

افتتاح مقر بيت العائلة ومؤتمر مكافحة التطرف والإرهاب بكفر الشيخالأربعاء، 24 يناير 2018 12:39 ص
اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال أشرف صحصاح، عضو بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، أن بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ برئاسة اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، سيعقد مؤتمراً عن مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، يوم 14 فبراير المقبل، بحضور الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، المنسق العام لبيت العائلة المصرية بمشيخة الأزهر بالإضافة لافتتاح مقر بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ.
وأضاف عضو بيت العائلة المصرية، لـ"اليوم السابع"، أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، قرر إنشاء مقر لبيت العائلة بكفر الشيخ وآخر فى مدينة دسوق، لتفعيل لجنة المصالحات لتسوية أى قضايا أسرية واجتماعية وإصدار توصيات تهدف إلى تقوية الروابط الاجتماعية والأسرية، بين أفراد المجتمع بكفر الشيخ.
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