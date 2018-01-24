اعتقال متهمين جدد فى قضية مجزرة جنوب السنغال





أ ش أ

اعتقلت السلطات الأمنية السنغالية ستة متهمين على خلفية التحقيقات حول مقتل أربعة عشر شخصا فى منطقة جنوب السنغال .

وقالت مصادر أمنية سنغالية - فى تصريح نقله راديو السنغال - " إنه تم توجيه أربع اتهامات لهؤلاء المتهمين هى : تكوين جمعية أشرار والإجرام والمشاركة فى تنظيم غير مرخص وحمل السلاح بطريقة غير مشرعة، وأنه تم تعيين فريق من المحامين للدفاع عن المتهمين".



وأشار الراديو إلى أن اعتقال المتهمين جاء وسط تعميق التحقيق الذى قاد لاعتقال عمر بوديان المكلف بمهة تنظيم القوى الديمقراطية للكازاماس وهو إقليم فى الجنوب السنغالى يطالب بالاستقلال .



وشهدت مدينة زيكنشور فى الجنوب السنغالى الجمعة الماضى إحالة ستة عشر متهما على خلفية انتمائهم إلى تنظيم القوى الديمقراطية للكازاماس فى منطقة بوفا فى ولاية كازاماس فى منطقة فاصلة بين القوات السنغالية وقوات مقاتلى إقليم الكازاماس التى تطالب بالاستقلال عن السنغال منذ 1982.