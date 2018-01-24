video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 08:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال متهمين جدد فى قضية مجزرة جنوب السنغال

الأربعاء، 24 يناير 2018 07:02 ص
اعتقال متهمين جدد فى قضية مجزرة جنوب السنغال شرطة السنغال- أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

اعتقلت السلطات الأمنية السنغالية ستة متهمين على خلفية التحقيقات حول مقتل أربعة عشر شخصا فى منطقة جنوب السنغال .

وقالت مصادر أمنية سنغالية - فى تصريح نقله راديو السنغال - " إنه تم توجيه أربع اتهامات لهؤلاء المتهمين هى : تكوين جمعية أشرار والإجرام والمشاركة فى تنظيم غير مرخص وحمل السلاح بطريقة غير مشرعة، وأنه تم تعيين فريق من المحامين للدفاع عن المتهمين".

وأشار الراديو إلى أن اعتقال المتهمين جاء وسط تعميق التحقيق الذى قاد لاعتقال عمر بوديان المكلف بمهة تنظيم القوى الديمقراطية للكازاماس وهو إقليم فى الجنوب السنغالى يطالب بالاستقلال .


وشهدت مدينة زيكنشور فى الجنوب السنغالى الجمعة الماضى إحالة ستة عشر متهما على خلفية انتمائهم إلى تنظيم القوى الديمقراطية للكازاماس فى منطقة بوفا فى ولاية كازاماس فى منطقة فاصلة بين القوات السنغالية وقوات مقاتلى إقليم الكازاماس التى تطالب بالاستقلال عن السنغال منذ 1982.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش السنغالى يتعقب مسلحين قتلوا ثلاثة عشر شابا جنوب البلاد

الجيش السنغالى: قوات "غرب أفريقيا" بدأت ضرباتها فى جامبيا

السنغال

اخبار السنغال

اخبار العالم

السنغال اليوم



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة