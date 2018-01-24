اضبط مخالفة.. إضاءة أعمدة الإنارة نهارا بقها.. والأهالى: الطرق مأوى للحرامية





القليوبية نيفين طه

شكا أهالى قها بمحافظة القليوبية، من إهمال المسئولين الواضح فى إنارة الطريق العمومى نهاراً وإطفائه ليلاً لتخفيف الأحمال مما أثار غضب المواطنين واستيائهم.

ويقول عبدالله جمعة، مسئولو الكهرباء فى غياب تام رغم شكاوى الأهالى من إنارة الطريق الرئيسى والذى يسير عليه معظم أهالى مدينة قها نهارا.

وقال صابر أحد المواطنين: المسئولون مبيخافوش على الناس والطريق اتحول لمأوى لمتعاطى المخدرات والحرامية.

أعمدة الإنارة بقها مضاءة نهارا







إنارة الأعمدة نهارا







أعمدة الإنارة بقها مضاءة نهارا



