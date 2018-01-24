استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يقرر صرف مساعدات لسيدة بقرية سفلاق

استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يقرر صرف مساعدات لسيدة بقرية سفلاقالأربعاء، 24 يناير 2018 04:53 م
أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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فى استجابة لما نشر على موقع اليوم السابع تحت عنوان " مأساة سيدة فقيرة وأولادها بسوهاج لا يجدون ما يحميهم من البرد" كلف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، شريف السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة ببحث حالة السيدة وصرف مساعدة لها وبطاطين .
وسلم شريف السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، اليوم الأربعاء، السيدة بطانية من وحدة الشئون الاجتماعية، وتكليفها ببحث حالة السيدة وإمكانية صرف معاش تكافل وكرامة لها .
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