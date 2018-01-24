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ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال أكتوبر الماضى رغم الطقس الشتوى

الأربعاء، 24 يناير 2018 03:17 م
ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال أكتوبر الماضى رغم الطقس الشتوى محطة كهرباء - أرشيفية


كتبت هبة حسام
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رغم الطقس الشتوى وانخفاض درجات الحرارة، وهى الفترات التى تشهد تراجع استهلاك الكهرباء فى ضوء التوقف عن اشغيل أجهزة التكييف، إلا أن شهر أكتوبر الماضى شهد ارتفاعا فى استهلاك الكهرباء مقارنة بالشهر نفسه فى 2016.

وبحسب بيانات النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى يناير الجارى، فقد بلغت الكمية المستهلكة من الكهرباء فى أكتوبر الماضى 13.7 ميجا وات/ ساعة، مقابل 13.6 ميجا خلال أكتوبر 2016، واستحوذت الاستخدامات المنزلية على 43.8% من إجمالى الاستهلاك بواقع 6 ميجا وات/ ساعة، تلتها استخدامات الصناعة بنسبة 26.3% بواقع 3.6 ميجا وات/ ساعة، ثم الاستخدمات التجارية بنسبة 5.8% فقط.

وأشارت النشرة، إلى أن الكميات المولدة من الكهرباء خلال أكتوبر الماضى سجلت 15.8 ميجا كيلو وات/ ساعة، وهى الكمية نفسها المولّدة خلال الشهر المماثل من 2016، كما استعرضت النشرة هيكل توزيع الكهرباء المستخدمة على مستوى مختلف القطاعات، وجاء كالتالى:
 

- استحوذت الاستخدامات المنزلية على 43.8% من إجمالى الاستهلاك خلال أكتوبر 2017 مقابل 44.1% فى أكتوبر 2016.

- استحوذت الصناعة على 26.3% من إجمالى الكمية المستهلكة خلال أكتوبر 2017 مقابل 25.7% فى أكتوبر 2016.

- استحوذت الاستخدامات التجارية على 5.8% من إجمالى استهلاك أكتوبر 2017 مقابل 5.9% فى أكتوبر 2016.

- استحوذت الزراعة والرى والصرف على 4.4% من إجمالى استهلاك أكتوبر 2017 محافظة على النسبة نفسها فى أكتوبر 2016.

- استحوذت المرافق العامة والجهات الحكومية على 13.1% من إجمالى استهلاك 2017 مقابل 12.5% فى أكتوبر 2016.

 

جانب من بيانات جهاز الإحصاء حول استهلاك الكهرباء
جانب من بيانات جهاز الإحصاء حول استهلاك الكهرباء

 

ويوضح الرسم البيانى التالى، من واقع النشرة الإحصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التطور فى الكميات المستخدمة والمولدة للكهرباء على مدار عام، من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017.

 

تطور استهلاك الكهرباء على مدار عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
تطور استهلاك الكهرباء على مدار عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017

 

 


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الكهرباء المولدة

توليد الكهرباء

الكهرباء المستخدمة

استخدام الكهرباء

النشرة المعلوماتية

الاحصاء

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