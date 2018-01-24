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اتحاد عمال مصر يعلن فتح مقراته المحلية بالمحافظات لدعم الرئيس السيسي (صور)

الأربعاء، 24 يناير 2018 12:53 م
اتحاد عمال مصر يعلن فتح مقراته المحلية بالمحافظات لدعم الرئيس السيسي (صور) اتحاد عمال مصر


كتب محمود راغب - تصوير خالد كامل
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أكد محمد وهب الله الأمين العام لنقابات عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أنه سيتم فتح كافة مقرات الاتحادات المحلية بالمحافظات لتكون نقطة انطلاق لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وأضاف وهب الله، خلال مؤتمر جماهيرى عقده الاتحاد المحلى لعمال حلوان برئاسة مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمقر الاتحاد المحلى بحلوان، بمشاركة قيادات عمال حلوان، قائلا "كلنا مع الرئيس السيسى من أجل مصر"

 

وأشار الأمين العام لنقابات عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن عمال مصر عاشوا عصرًا ذهبيًا فى عهد الرئيس السيسى، لافتا إلى أن الرئيس السيسى خرج فى عهده قوانين لم تتغير منذ 40 عاما تخدم عمال مصر، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية وقوانين الحماية الاجتماعية للعمال .

 

 وقال وهب الله إنه خلال الفترة المقبلة بمجلس النواب، إنه سيتم مناقشة قوانين خاصة بالمقابل المادى للإجازات وقانون جديد للمعاشات.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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