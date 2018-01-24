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ائتلاف حب الوطن بالمنوفية يفتتح أول معرض لدعم الصناعات الوطنية

الأربعاء، 24 يناير 2018 12:00 ص
ائتلاف حب الوطن بالمنوفية يفتتح أول معرض لدعم الصناعات الوطنية ائتلاف حب الوطن بالمنوفية يفتتح أول معرض لدعم الصناعات الوطنية


المنوفية - محمود شاكر
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افتتح الدكتور مجدى علام منسق عام ائتلاف حب الوطن على مستوى الجمهورية، معرض حب الوطن، لدعم الصناعات الوطنية بقاعة المؤتمرات بالاستاد الرياضى بشبين الكوم.

 

شارك فى الافتتاح المستشار الدكتور محمد عبد اللطيف محبوب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برئاسة مجلس الوزراء والدكتور عبد الرحمن عفيفى منسق عام الائتلاف بالمنوفية، وبحضور كل من اللواء عبد المعز عمر نائب المنسق العام للائتلاف حب الوطن بالمنوفية والدكتور إيهاب الصعيدى الأستاذ المساعد بكلية الزراعة جامعة المنوفية ومدير لجنه المعارض وعضو المكتب التنفيذى للائتلاف، وعلى عبدالوهاب رئيس اتحاد نقابات عمال المنوفية ولفيف من قيادات اتحاد عمال المنوفية وأعضاء المكتب التنفيذى الائتلاف بالمنوفية.

 

وأكد الدكتور مجدى علام أن الهدف من إقامة مثل هذه المعارض هو أولا دعم للصناعات الوطنية وتشجيع الصناعات الوطنية وعودة بالمنتج المصرى إلى السوق المحلية، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وفى متناول الجميع، وتتميز المنتجات بالجودة العالية وأسعار مناسبة وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى.

 

 


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